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1 час назад

Фитнес-эксперт назвал пять преимуществ тренировок на улице

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Фитнес-эксперт Эдуард Шакула назвал пять преимуществ тренировок на улице. Его слова приводит Shape.

Фитнес-эксперт назвал пять преимуществ тренировок на улице
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист рассказал, что тренировки на свежем воздухе благоприятнее воздействуют на организм, чем занятия в помещении.

«Организм получает большое количество кислорода, вследствие чего усиливаются окислительно-восстановительные процессы. Как итог — восстановление проходит быстрее, а сон становится крепче», — пояснил он.

Шакула также заявил, что за счет насыщения крови кислородом занятия спортом на улице переносятся легче, а благодаря свободе в выборе площадки тренировки становятся разнообразнее.

«Можно найти единомышленников и начать играть в бадминтон, большой теннис, волейбол, можно покататься на роликах в парке или на велосипеде», — добавил он.

Эксперт отметил, что для занятий на улице не нужно договариваться с персональным тренером, поэтому можно встроить персональный план нагрузок. Кроме того, не нужно тратить время на дорогу в зал — делать упражнения можно на ближайшей спортивной площадке.

2 марта фитнес-тренер Светлана Бутова назвала альтернативу зарядке. По ее словам, вместо утренних упражнений можно ходить по лестнице. Бутова заявила, что человеку без физической подготовки стоит подниматься на один-два этажа вверх в спокойном темпе.

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