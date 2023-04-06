Почему смена сезонов влияет на психику и как это пережить

С наступлением тепла люди начинают жаловаться на повышенную эмоциональность, тревожность, сонливость, апатию, резкие перепады настроения и общее ухудшение самочувствия. Как правило, свое состояние они с долей иронии списывают на так называемое весеннее обострение. Но действительно ли смена сезонов может повлиять на ментальное и физическое здоровье человека? «Лента.ру» вместе с врачами постаралась разобраться, почему весной одни испытывают огромный прилив сил, а у других, наоборот, все валится из рук, и можно ли этого избежать?

Фото: Лента.ру Лента.ру

Что такое весеннее обострение

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Весеннее обострение — это не медицинский термин, зафиксированный в Международной классификации болезней, однако оно действительно существует. С помощью этого собирательного понятия врачи описывают не какой-то конкретный недуг, а временное общее ухудшение физического и психического состояния, возникающее у многих людей с приходом тепла.

Острее всего на смену сезонов реагируют пожилые люди, подростки, а также те, кто обладает так называемой подвижной психикой и эмоционально реагирует на любые ситуации. При этом даже относительно здоровые люди без хронических заболеваний в анамнезе могут страдать от ухудшения состояния

Первые упоминания об ухудшении самочувствия и обострении хронических заболеваний при смене времен года датируются XVIII-XIX веками. Тогда это состояние называлось весенней лихорадкой и считалось болезнью, проявлявшейся недомоганием, ломотой в костях, повышенной утомляемостью, долгим заживлением ран из-за авитаминоза и общего ослабления организма в зимний период.

В современной медицине впервые о весеннем обострении заговорили после того, как врачам стало известно о таких имеющих ярко выраженную сезонность заболеваниях, как шизофрения и маниакально-депрессивный психоз (биполярное аффективное расстройство).

Почему многие болезни обостряются весной

Наступление весны ознаменовано целым комплексом изменений, которые неизбежно сказываются на психоэмоциональном и физическом состоянии человека независимо от его пола и возраста. Стрессом для организма является уже сам по себе переход от зимнего холода к теплу. Заведующая терапевтическим отделением ФГБУ «Объединенная больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ Татьяна Гребенюк объяснила:

Весной солнечный день становится длиннее, меняется температура воздуха, атмосферное давление, и ослабленный после зимы организм вынужден изменять биологические ритмы. Это нередко приводит к истощению внутренних ресурсов и срыву процессов адаптации. Из-за общего ослабления иммунной системы люди начинают чаще простужаться и страдают от усиления симптомов хронических недугов

Кроме того, весной из-за желания побыстрее сменить надоевшую зимнюю одежду на более легкую демисезонную люди часто переохлаждаются, продолжила Гребенюк. В сочетании с высокой влажностью воздуха и общим ослаблением организма это создает идеальные условия для обострения бронхолегочных заболеваний и патологий ЛОР-органов.

Также, по словам терапевта, с наступлением тепла в воздухе резко увеличивается количество пыли аллергенов, а из-за этого обостряются аллергия на цветение, бронхиальная астма, ХОБЛ. При этом повышение уровня физической активности весной может привести к появлению боли в суставах.

На самочувствие человека весной влияют и перепады атмосферного давления. У метеозависимых и пожилых людей учащаются приступы аритмии и гипертонии, добавила Анна Березина, врач-эндокринолог сервиса по восстановлению и сохранению здоровья Health Buddy. Также она уверяет, что смена сезонов негативно влияет на состояние желудочно-кишечного тракта и кожи. Именно весной обычно обостряются хронические гастриты, энтериты, колиты, язвенная болезнь, псориаз, экзема, дерматиты.

В свою очередь, врач-невролог, доктор медицинских наук Ринат Гимранов сообщил, что из-за увеличения продолжительности светового дня меняется гормональный фон человека, что неизбежно сказывается на самочувствии.

Сетчатка глаза реагирует на увеличение количества дневного света, из-за чего естественным образом снижается выработка гормона мелатонина, отвечающего за регуляцию сна и бодрствования. Пока организм не адаптируется, человеку будет трудно уснуть ночью и проснуться утром, в течение дня человек может чувствовать себя разбитым. Помимо этого, когда световой день становится длиннее, организм вырабатывает больше гормона радости серотонина, что также может спровоцировать сезонное обострение

Ринат Гимранов – врач-невролог, доктор медицинских наук

По словам Гимранова, научно доказано, что из-за гормонального дисбаланса и совокупности внешних факторов весной часто обостряются психические расстройства. Среди самых распространенных ментальных проблем, на которые влияет сезонность, специалисты выделяют сезонную депрессию, неврозы, шизофрению, биполярное аффективное расстройство, тревожные расстройства, расстройства пищевого поведения и обсессивно-компульсивное расстройство.

Весной даже вполне здоровый человек может стать капризнее, раздражительнее, обидчивее. Он начинает совершать необдуманные поступки, конфликтовать на работе и дома

Ринат Гимранов – врач-невролог, доктор медицинских наук

Каковы симптомы весеннего обострения

резкие перепады настроения, плаксивость;

приступы сильной усталости;

быстрая утомляемость;

снижение аппетита или, наоборот, постоянное чувство голода;

проблемы со сном, бессонница и ночные кошмары;

повышенная тревожность, раздражительность, нервные срывы;

состояние возбуждения и активности, сменяющееся апатией;

замкнутость и уход от общения;

снижение либидо;

у больных алкоголизмом — усиление желания выпить;

мышечные и головные боли, ломота в суставах;

боли в желудке, изжога и другие проявления проблем с ЖКТ;

заложенность носа, сенная лихорадка и другие признаки аллергии и астмы. Среди характерных симптомов весеннего обострения психиатр сети клиник «Семейная» Николай Назарьев назвал:

При этом, как отметила эндокринолог Березина, каждый человек по-разному переносит смену времен года.

Для одних людей весна может стать эмоционально сложным периодом, другие чувствуют физическое недомогание, а кто-то практически не ощущает каких-либо негативных изменений — и радуется улучшению самочувствия

Анна Березина – врач-эндокринолог

Позитивные симптомы весеннего обострения подтверждены и научным исследованием, установившим взаимосвязь между улучшением погодных условий и памятью. Согласно полученным учеными данным, люди, проводившие весной больше времени на свежем воздухе, чувствовали себя счастливее и лучше запоминали последовательность чисел. Результаты были тем выше, чем погода была теплее.

Как пережить весеннее обострение

Прийти в норму после весеннего обострения будет проще, если придерживаться принципов здорового образа жизни и не допускать авитаминоза и дисбаланса гормонов в организме. Если симптомы беспокоят длительное время и это происходит регулярно из года в год, стоит обратиться к врачу — терапевту, неврологу, психиатру или другому профильному специалисту для назначения лечения. Психиатр Назарьев заметил:

Весеннее обострение характерно для многих болезней, так что не стоит игнорировать рекомендации врачей. Однако если состояние некритичное, для улучшения самочувствия достаточно больше гулять на свежем воздухе, сбалансированно питаться, заботиться о психическом здоровье. Также важно не забывать об умеренных физических нагрузках

Николай Назарьев – врач-психиатр

Еще одним способом, доказавшим свою эффективность в терапии весенних обострений, в том числе сезонной депрессии и биполярного расстройства, считается светотерапия. Специалисты рекомендуют проводить на улице или там, где есть доступ к солнечному свету, как можно больше времени. Если рабочий график не позволяет этого, в качестве «искусственного солнца» можно использовать специальные SAD-лампы с интенсивностью освещенности от 2,5 до 10 тысяч люкс.

В свою очередь, нутрициолог Ольга Деккер рекомендовала всем столкнувшимся с ухудшением здоровья весной укреплять иммунитет — в этом поможет добавление в рацион большого количества свежих фруктов и овощей, злаков и белка. Также она напомнила о важности гигиены сна и контроле уровня стресса.

Меры профилактики весеннего обострения

Минимизировать влияние сезонности на ментальное и физическое здоровье поможет соблюдение ряда несложных правил. В первую очередь нельзя допускать обострения диагностированных хронических заболеваний. Для этого терапевт Татьяна Гребенюк посоветовала ответственно относиться к назначенной лечащим врачом схеме лечения. Также, по ее мнению, стоит бережнее относиться к своему психоэмоциональному состоянию, больше времени уделять отдыху и общению с близкими и не увлекаться кофе, алкоголем и другими тонизирующими напитками.

Весной организм тратит много сил на перестройку, потому в этот период особенно важно ставить перед собой реалистичные задачи и не допускать состояния загнанности. Все, что вы делаете, должно выполняться в комфортном ритме. В противном случае обострения заболеваний и ментальных проблем не избежать

Татьяна Гребенюк – врач-терапевт