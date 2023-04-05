Специалист рассказала о плюсах лечебной физкультуры

Правильная лечебная физкультура может помочь восстановить нормальное эмоциональное состояние человека. Об этом «РИАМО» сообщила акционер здравницы «Лаго-Наки» по медицине, разработчик медицинских программ, психолог, кинезиолог Анна Овсяницкая.

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По словам эксперта, очень важно индивидуально подбирать тренировки, которые в зависимости от потребностей могут содержать элементы нейрорефлекторной гимнастики, работу с миофасциальными цепями, а также элементы телесно-ориентированной психотерапии.

Овсяницкая подчеркнула, что разумная целенаправленная двигательная активность всегда способствует восстановлению работы ЦНС и снижает стрессовую нагрузку. Кроме того, лечебная физкультура не позволяет эмоциональным проблемам переходить в психосоматические заболевания.