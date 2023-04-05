Почему нельзя заниматься сыроедением на постоянной основе

Диетолог и нутрициолог Анастасия Иванова предупредила, что такую систему питания, как сыроедение, можно использовать не более пяти дней. Об этом она рассказала RT.

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По ее словам, это может быть полезно для очистки организма после продолжительных застолий, к примеру, после майских праздников.

При этом специалист заметила, что лучше, чем сбалансированное питание ничего нет.

Она подчеркнула, что ни сыроедение, ни вегетарианство, ни фрукторианство, ни оволактовегетарианство не будет являться сбалансированным, поскольку человек задуман по ферментному набору и генетически запланирован под смешанный тип питания.

"За исключением генетических аномалий, вследствие которых развиваются определенные заболевания, когда человеку нельзя какой-то определенный продукт. В остальном все эти системы питания не являются полезными или рациональными для человека", – объяснила Иванова.

Прежде чем менять систему питания она рекомендовала проконсультироваться со специалистом.

Ранее эксперт по диетическому питанию Артем Верис рассказал, что в правильном рационе человека должны быть овощи и фрукты, а также продукты, в которых есть кальций, жиры и белок. Как отметил специалист, весной в магазине всегда можно найти петрушку, шпинат, черемшу и мяту.

Что касается фруктов, Верис рекомендовал покупать апельсины, бананы, гранаты, киви, лимоны, мандарины и яблоки. Из овощей полезнее всего будут все виды капусты, лук, редис, репа и сельдерей.