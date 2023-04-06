Терапевт перечислила работающие способы укрепления иммунитета

Врач-терапевт Валерия Румянцева рассказала, как с помощью простых привычек поддерживать здоровье иммунной системы. Она отметила, что для этого не обязательно есть какие-то определенные продукты.

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В разговоре с представителями СМИ российский медик рассказала о четырех эффективных способах укрепления иммунитета. В первую очередь, по словам Румянцевой, следует придерживаться здорового образа жизни. Также для поддержания здоровья необходимо сбалансированно питаться, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

– Причем, вовсе необязательно есть какие-то особенные продукты, например семена чиа или ягоды годжи. Достаточно просто включить в меню больше овощей и фруктов, выбирать нежирное мясо и рыбу в качестве источника белка, – передает СМИ слова врача.