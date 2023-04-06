$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Российский терапевт перечислила работающие способы укрепления иммунитета

Vse42.ruиещё 1

Врач-терапевт Валерия Румянцева рассказала, как с помощью простых привычек поддерживать здоровье иммунной системы. Она отметила, что для этого не обязательно есть какие-то определенные продукты.

Терапевт перечислила работающие способы укрепления иммунитета
Фото: Vse24Vse24

В разговоре с представителями СМИ российский медик рассказала о четырех эффективных способах укрепления иммунитета. В первую очередь, по словам Румянцевой, следует придерживаться здорового образа жизни. Также для поддержания здоровья необходимо сбалансированно питаться, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

– Причем, вовсе необязательно есть какие-то особенные продукты, например семена чиа или ягоды годжи. Достаточно просто включить в меню больше овощей и фруктов, выбирать нежирное мясо и рыбу в качестве источника белка, – передает СМИ слова врача.

Вместе с тем эксперт подчеркнула важность здорового сна для иммунитета, так как при его нехватке человек чаще заболевает. В заключение терапевт посоветовала заниматься спортом для красоты тела и внутренней гармонии, передает издание "Дни.ру".

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий