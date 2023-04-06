$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Врачи предупредили об опасности популярной в TikTok «диеты льва»

Вечерняя Москваиещё 1

Врачи Кэролин Уильямс и Эми Беркхарт из США предупредили, что «диета льва», состоящая из мяса и воды, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Сейчас популярность такого рациона активно подогревается пользователями TikTok.

Врачи предупредили об опасности популярной в TikTok «диеты льва»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Однако медики считают, что подобная диета может привести к серьезным сбоям в организме. Она провоцирует болезни сердца и кишечника, проблемы с давлением. Растительные продукты обязательно нужны, поскольку они снабжают тело пребиотиками и пробиотиками.

— Я бы никому не рекомендовала эту диету. Хотя могут появляться неподтвержденные данные об улучшении состояния некоторых людей, научных подтверждений этому нет. Это означает, что диета сопряжена с риском, — заключила Беркхарт в беседе с Everyday Health.

Эксперты настоятельно советуют разнообразить свой рацион и включать в него не только мясо, но и растительную пищу. Меню должно быть сбалансированным и грамотно продуманным.

Однако бывают полезные диеты, одобренные врачами. Выяснилось, что соблюдение средиземноморской диеты способно уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. Специалисты проанализировали данные более 700 тысяч женщин в возрасте 18 лет и старше из Соединенных Штатов и стран Европы. Наблюдение за их здоровьем велось в течение 12,5 года.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий