Врачи предупредили об опасности популярной в TikTok «диеты льва»

Врачи Кэролин Уильямс и Эми Беркхарт из США предупредили, что «диета льва», состоящая из мяса и воды, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Сейчас популярность такого рациона активно подогревается пользователями TikTok.

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Однако медики считают, что подобная диета может привести к серьезным сбоям в организме. Она провоцирует болезни сердца и кишечника, проблемы с давлением. Растительные продукты обязательно нужны, поскольку они снабжают тело пребиотиками и пробиотиками.

— Я бы никому не рекомендовала эту диету. Хотя могут появляться неподтвержденные данные об улучшении состояния некоторых людей, научных подтверждений этому нет. Это означает, что диета сопряжена с риском, — заключила Беркхарт в беседе с Everyday Health.

Эксперты настоятельно советуют разнообразить свой рацион и включать в него не только мясо, но и растительную пищу. Меню должно быть сбалансированным и грамотно продуманным.