Нутрициолог посоветовала не практиковать сыроедение

Заниматься сыроедением на постоянной основе не стоит, заявила в интервью RT диетолог, нутрициолог Анастасия Иванова. По ее словам, данную практику можно использовать не более пяти дней, к примеру, чтобы очистить организм после новогодних застолий. Специалист также отметила, что перед тем как менять систему питания, необходимо проконсультироваться с врачом.
«Я бы рекомендовала сыроедение как краткосрочную чистку своего организма. Это может быть три — пять дней, если человек хочет после активного поедания, например, шашлыков на майские праздники несколько дней сосредоточиться на таких продуктах», — сказала диетолог.
Она подчеркнула, что самым полезным для человека является сбалансированный рацион, поскольку организм генетически настроен на смешенный тип питания, за исключением генетических аномалий, вследствие которых развивается непереносимость тех или иных продуктов.
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