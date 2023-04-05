Нутрициолог посоветовала не практиковать сыроедение

Заниматься сыроедением на постоянной основе не стоит, заявила в интервью RT диетолог, нутрициолог Анастасия Иванова. По ее словам, данную практику можно использовать не более пяти дней, к примеру, чтобы очистить организм после новогодних застолий. Специалист также отметила, что перед тем как менять систему питания, необходимо проконсультироваться с врачом.