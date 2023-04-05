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46 минут назад

Стало известно об опасности подснежников для людей

Мослента

Об опасности подснежников для людей предупредил комитет лесного хозяйства Московской области. Подмосковные лесничие заявили об аллергенности первоцветов: это токсичное растение способно причинить вред здоровью.

Стало известно об опасности подснежников для людей
Фото: МослентаМослента

Прежде всего, подснежники могут выступить в роли сильного аллергена. Кроме того, растения в сухом виде могут вызвать отравление: в больших дозах они провоцируют тошноту, рвоту, приводят к выпадению волос и влияют на работу почек. Именно поэтому эти первоцветы не используются в народной медицине.

В ведомстве напомнили, что подснежник занесен в Красную книгу. Срезая и собирая их в букеты, люди ставят под угрозу существование этого вида цветов.

ЗОЖ,
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