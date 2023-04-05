Стало известно об опасности подснежников для людей

Прежде всего, подснежники могут выступить в роли сильного аллергена. Кроме того, растения в сухом виде могут вызвать отравление: в больших дозах они провоцируют тошноту, рвоту, приводят к выпадению волос и влияют на работу почек. Именно поэтому эти первоцветы не используются в народной медицине.