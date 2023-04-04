Врач оценила риски отказа от молока

Полный отказ от молочных продуктов и глютена лишает организм важных витаминов и микроэлементов, считает нутрициолог Вероника Гусакова. Популярные мифы о безлактозной и безглютеновой диетах она раскрыла россиянам в беседе с Life.

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Специалист подчеркнула, что у некоторых людей, действительно, наблюдается аллергия или непереносимость глютена и молока. В этом случае решение об исключении продуктов должен принимать врач, оценив все риски.

Гусакова назвала мифом убеждение, что глютен склеивает ворсинки кишечника. По ее словам, наоборот, отказ от цельнозерновых продуктов ведет к негативным последствиям для организма: повышается риск развития ишемической болезни сердца, а организм недополучает магний, железо, калий, кремний, витамины группы В, Е, РР, которые содержатся в пище с содержанием глютена.

Исключение лактозы (молочного сахара) из рациона, по мнению врача, также может быть опасным, так как молочные продукты являются источником кальция. Этот микроэлемент играет важную роль в работе организма: участвует в передаче нервных импульсов, помогает сокращать мышцы, в том числе сердечную, и поддерживает здоровье костной системы и опорно-двигательного аппарата.

Гусакова отметила, что большинство людей действительно имеют полную или частичную непереносимость лактозы, но это не повод перестать есть молочную продукцию.