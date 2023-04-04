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40 минут назад

Как восполнить дефицит витамина С

Вечерняя Москва

Врач-диетолог Римма Мойсенко сообщила, что витамин С в организме не вырабатывается и не запасается впрок. Человеку необходимо, чтобы он ежедневно поступал с пищей.

Как восполнить дефицит витамина С
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Диетолог отметила, что витамин С необходим организму, он защищает от бактериальных и вирусных инфекций, участвуя в иммунных реакциях. Также он необходимо для образования коллагена — вещества, которое защищает кожу, кости, кровеносные сосуды, хрящи, зубы и десны.

Потребность в витамине С особенно сильна в весенне-осенний период.

При этом не стоит пытаться восполнить дефицит витамина приемом аскорбиновой кислоты. Она может быть сильнейшим окислителем в слизистых пищевода и желудка, можно заработать обострение гастрита.

Из продуктов витамин С можно получить включив в рацион квашеную капусту, тыкву, цитрусовые, шиповник, ягоды, передает «Радио 1».

В стакане свежевыжатого апельсинового сока содержится дневная норма витамина С. Однако апельсиновый сок следует с осторожностью употреблять людям с заболеваниями ЖКТ. Также не рекомендуют злоупотреблять апельсиновым соком стоматологи — его кислота разъедает зубную эмаль, передает ФАН.

ЗОЖ,
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