Как восполнить дефицит витамина С

Врач-диетолог Римма Мойсенко сообщила, что витамин С в организме не вырабатывается и не запасается впрок. Человеку необходимо, чтобы он ежедневно поступал с пищей.
Диетолог отметила, что витамин С необходим организму, он защищает от бактериальных и вирусных инфекций, участвуя в иммунных реакциях. Также он необходимо для образования коллагена — вещества, которое защищает кожу, кости, кровеносные сосуды, хрящи, зубы и десны.
Потребность в витамине С особенно сильна в весенне-осенний период.
При этом не стоит пытаться восполнить дефицит витамина приемом аскорбиновой кислоты. Она может быть сильнейшим окислителем в слизистых пищевода и желудка, можно заработать обострение гастрита.
Из продуктов витамин С можно получить включив в рацион квашеную капусту, тыкву, цитрусовые, шиповник, ягоды, передает «Радио 1».
В стакане свежевыжатого апельсинового сока содержится дневная норма витамина С. Однако апельсиновый сок следует с осторожностью употреблять людям с заболеваниями ЖКТ. Также не рекомендуют злоупотреблять апельсиновым соком стоматологи — его кислота разъедает зубную эмаль, передает ФАН.