Как восполнить дефицит витамина С

Врач-диетолог Римма Мойсенко сообщила, что витамин С в организме не вырабатывается и не запасается впрок. Человеку необходимо, чтобы он ежедневно поступал с пищей.

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Диетолог отметила, что витамин С необходим организму, он защищает от бактериальных и вирусных инфекций, участвуя в иммунных реакциях. Также он необходимо для образования коллагена — вещества, которое защищает кожу, кости, кровеносные сосуды, хрящи, зубы и десны.

Потребность в витамине С особенно сильна в весенне-осенний период.

При этом не стоит пытаться восполнить дефицит витамина приемом аскорбиновой кислоты. Она может быть сильнейшим окислителем в слизистых пищевода и желудка, можно заработать обострение гастрита.

Из продуктов витамин С можно получить включив в рацион квашеную капусту, тыкву, цитрусовые, шиповник, ягоды, передает «Радио 1».