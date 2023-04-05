Кардиолог разрешил пить кофе при повышенном давлении

Если у человека повышено давление - то есть от 140 на 90 мм ртутного столба, то скорее всего, у него гипертония. Поскольку кофе - напиток тонизирующий, то можно ли его пить гипертонику? На этот вопрос ответил aif.ru врач-кардиолог, терапевт Азизхон Аскаров.

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Доктор считает, что употребление кофе в принципе полезно. Только надо делать это правильно. Не нужно пить кофе натощак - так что пресловутое "кофе в постель" - увы, не для гипертоников.

Важно следить за своим самочувствием. Если после чашки кофе наблюдаются неприятные симптомы - учащенное сердцебиение, покраснение лица, повышение давления - лучше тогда его не пить совсем, либо употреблять слабый кофе.

При давлении 140-150 на 90 и пульсе не более 100-120 ударов в минуту некрепкий кофе пить можно, говорит Аскаров, - чашку некрепкого напитка максимум три раза за день.