$79.36+1.4186.72+2.10
1 час назад

Кардиолог разрешил пить кофе при повышенном давлении

Российская Газетаиещё 1

Если у человека повышено давление - то есть от 140 на 90 мм ртутного столба, то скорее всего, у него гипертония. Поскольку кофе - напиток тонизирующий, то можно ли его пить гипертонику? На этот вопрос ответил aif.ru врач-кардиолог, терапевт Азизхон Аскаров.

Кардиолог разрешил пить кофе при повышенном давлении
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Доктор считает, что употребление кофе в принципе полезно. Только надо делать это правильно. Не нужно пить кофе натощак - так что пресловутое "кофе в постель" - увы, не для гипертоников.

Важно следить за своим самочувствием. Если после чашки кофе наблюдаются неприятные симптомы - учащенное сердцебиение, покраснение лица, повышение давления - лучше тогда его не пить совсем, либо употреблять слабый кофе.

При давлении 140-150 на 90 и пульсе не более 100-120 ударов в минуту некрепкий кофе пить можно, говорит Аскаров, - чашку некрепкого напитка максимум три раза за день.

Но если давление изначально очень высокое (до 170-180 мм рт. ст.) и человек не принимает таблетки от гипертонии, тогда от кофе следует отказаться. Напиток может усугубить ситуацию и привести к гипертоническому кризу. Симптомы криза - головокружение, потеря сознания, боли в груди, одышка и учащение сердцебиения.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий