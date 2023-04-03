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2 часа назад

Учёные подтвердили, что листовая зелень и рыба могут предотвратить развитие деменции

FBM.ru

К 2050 году число людей, живущих с деменцией, увеличится. Эксперты напоминают о важности профилактических мер. Стало известно, что предотвратить развитие деменции могут листовая зелень и рыба, пишет MedikForum.

Ученые: листовая зелень и рыба могут предотвратить развитие деменции
Фото: FBM.ruFBM.ru

Некоторые факторы риска деменции, например, возраст и гены, не подлежат обсуждению, однако питательные вещества, витамины и антиоксиданты – одни из самых мощных средств, которые можно добавить в свой арсенал защиты от состояния мозга.

«Исследования показывают, что комбинация добавок витаминов группы В и омега-3 также может быть действенной. Согласно работе, этот «динамический дуэт» может остановить сокращение мозга на целых 73%», – поведала врач-невролог Александра Алехина.

Стоит отметить, что открытие, провозглашённое «важным шагом на пути к предотвращению болезни Альцгеймера» подтверждено исследовательскими группами в Голландии, Швеции и Китае.

«Эффект больше, чем у любого лекарственного лечения сегодня — без побочных эффектов», – отмечено в материале.

ЗОЖ,
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