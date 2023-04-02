Фитнес-тренер посоветовала делать упражнение «мертвый жук»

Фитнес-тренер посоветовала делать упражнение «мёртвый жук», чтобы избавиться от лишнего жира в области талии. По словам Алионы Хильт, это очень простая тренировка, которая не требует особых умений, но помогает получить нужный результат. Упражнение развивает мышцы кора, ягодиц и бёдер, но при этом его нельзя назвать тяжёлым или изнуряющим, отметила в разговоре с «Доктором Питером» спортивный инструктор.
Для выполнения упражнения «мёртвый жук» нужно только место и коврик.
Тренер напомнила, что упражнение надо выполнять медленно, перед ним лучше сделать разминку. Самое важное — втянуть живот, как будто бы подтянув пупок к позвоночнику, и прижать поясницу к полу.
Его категорически нельзя делать тем, у кого есть протрузии дисков позвоночника поясничного отдела или грыжа шейного отдела позвоночника. Также лучше быть аккуратным людям с диастазом — расхождение прямых мышц живота более 2,5 см.
Тем, кто давно не занимался спортом, это упражнение стоит делать под присмотром тренера.
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