Фитнес-тренер посоветовала делать упражнение «мертвый жук»

Фитнес-тренер посоветовала делать упражнение «мёртвый жук», чтобы избавиться от лишнего жира в области талии. По словам Алионы Хильт, это очень простая тренировка, которая не требует особых умений, но помогает получить нужный результат. Упражнение развивает мышцы кора, ягодиц и бёдер, но при этом его нельзя назвать тяжёлым или изнуряющим, отметила в разговоре с «Доктором Питером» спортивный инструктор.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Как выполнять упражнение

Для выполнения упражнения «мёртвый жук» нужно только место и коврик.

лягте на спину;

руки поднимите вверх, также поднимите и ноги, но согнув в коленях на 90 градусов;

медленно опускайте правую ногу, пока не коснётся пола, одновременно опускайте левую руку за голову;

верните ногу и руку в исходное положение;

выполните упражнение другими рукой и ногой.

Тренер напомнила, что упражнение надо выполнять медленно, перед ним лучше сделать разминку. Самое важное — втянуть живот, как будто бы подтянув пупок к позвоночнику, и прижать поясницу к полу.

Кому не стоит выполнять упражнение

Его категорически нельзя делать тем, у кого есть протрузии дисков позвоночника поясничного отдела или грыжа шейного отдела позвоночника. Также лучше быть аккуратным людям с диастазом — расхождение прямых мышц живота более 2,5 см.

Тем, кто давно не занимался спортом, это упражнение стоит делать под присмотром тренера.