Названы убивающие прогресс при занятиях спортом причины

Первой ошибкой стал недостаток прогресса. Чтобы получить больше результатов, нужно научиться справляться с большим объемом тренировок и усложнять тренировки. Также нельзя заниматься без перерывов. Кроме того, не нужно разделять дни тренировок на каждую группу мышц.