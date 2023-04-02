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4 часа назад

Названы убивающие прогресс при занятиях спортом причины

Lenta.ru

Журналисты «Правды.ру» назвали убивающие прогресс при занятиях спортом причины. Материал доступен на сайте издания.

Названы убивающие прогресс при занятиях спортом причины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Первой ошибкой стал недостаток прогресса. Чтобы получить больше результатов, нужно научиться справляться с большим объемом тренировок и усложнять тренировки. Также нельзя заниматься без перерывов. Кроме того, не нужно разделять дни тренировок на каждую группу мышц.

Следующей ошибкой стало отсутствие восстанавливающих процедур, таких как массажи и походы в баню. Последней причиной авторы издания назвали использование пирамиды для тренировок. По их мнению, упражнения до отказа в течение 15 повторений выводят нервную систему из строя.

Ранее фитнес-тренер Михаил Прыгунов раскрыл ошибки при выполнении упражнений на пресс. Эксперт заявил, что самая частая ошибка при тренировке пресса — это выгибание поясницы вперед.

ЗОЖ,Михаил Прыгунов,
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