Снижение уровня холестерина: на что обращать внимание при соблюдении диеты

Холестерин - это жир в крови, который подразделяется на ЛПНП (липопротеины низкой плотности) и ЛПВП (липопротеины высокой плотности). Примерно три четверти вырабатывается организмом, а остальное мы усваиваем с пищей. ЛПНП считается "плохим" холестерином, поэтому его уровень должен быть низким. С другой стороны, достаточно высокий уровень ЛПВП благоприятен.

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Липиды крови жизненно важны для организма. "Раньше это всегда называлось" противным холестерином ", но, судя по сегодняшним выводам, от него хочется избавиться. Все, о чем вы все еще думаете, например, о том, что яйца, масло, маргарин вредны, сегодня уже так не говорят. Уровень холестерина в организме совершенно нормальный", - объясняет эксперт по питанию доктор Силья Шефер.

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Слишком много холестерина может привести к атеросклерозу и тромбозу

Если уровень холестерина ЛПНП слишком высок в течение длительного периода времени, холестерин может откладываться на стенках сосудов и даже со временем полностью закупоривать сосуды. Это приводит к тому, что органы перестают нормально кровоснабжаться. Тогда говорят об атеросклерозе. Если отложения холестерина снова начнут отделяться от стенок сосудов, может образоваться тромбоз. Возможные последствия: сердечный приступ или инсульт. Самое коварное в этом: повышенный уровень липидов в крови, который также может быть наследственным, не ощущается в организме. Часто они обнаруживаются только после того, как уже появились сопутствующие заболевания.

Слишком высокий уровень холестерина: простая диагностика

Чтобы определить, есть ли повышенный уровень холестерина, достаточно измерить уровень холестерина в крови. Для постановки диагноза исследуются общий холестерин, холестерин ЛПВП и ЛПНП, а также триглицериды. Для взятия крови пациенты должны быть трезвыми. Считается благоприятным, если общий уровень холестерина ниже 200 мг / дл, а уровень холестерина ЛПНП ниже 115 мг / дл.

Но оценка уровня холестерина всегда также зависит от индивидуальных факторов риска. Медицинские работники советуют регулярно проверять так называемый липидный статус у врача, особенно если в семье уже были случаи инфарктов или инсультов. Если обнаружен слишком высокий уровень, можно использовать ультразвуковое исследование, чтобы выяснить, есть ли уже какие-либо изменения в сосудах.

Каких продуктов следует избегать при высоком уровне холестерина?

Изменение диеты может помочь предотвратить, а также в долгосрочной перспективе вернуть уровень холестерина в нормальный диапазон. Избыток углеводов повышает уровень липидов в крови, потому что организм превращает их в триглицериды, которые могут закупоривать вены или откладываться в жировой ткани. Поэтому рекомендуется избегать выпечки, закусок, полуфабрикатов и сладких безалкогольных напитков.

Диета, богатая овощами, орехами и маслами с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот, помогает бороться со слишком большим количеством холестерина. Если определенный уровень холестерина слишком высок в течение длительного периода времени, имеет смысл придерживаться так называемой диеты с модифицированными жирами. Следует сократить потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров. В основном они содержатся в продуктах животного происхождения, таких как масло, сыр, сливки, мясо и колбасы, а также в небольшом количестве растительных продуктов, таких как кокосовый и пальмовый жир. Кроме того, так называемые трансжирные кислоты повышают уровень холестерина ЛПНП в крови. Трансжирные кислоты производятся промышленным способом из масел и в основном используются для приготовления фаст-фуда и полуфабрикатов. По сути, чем больше овощей и клетчатки вы едите каждый день, тем меньше вам нужно беспокоиться о холестерине.

Какие продукты помогают снизить уровень липидов в крови?

Рекомендуется употреблять продукты с довольно низким содержанием жира, но с высоким содержанием омега-3 жирных кислот. Кроме того, помогают продукты, богатые клетчаткой, такие как овсянка и овсяные отруби, бобовые, миндаль, овощи и цельнозерновые продукты. С этими продуктами организм усваивает питательные вещества медленнее, и чувство сытости сохраняется дольше. Также рекомендуется употреблять нежирные молочные продукты, нежирное мясо, например куриную грудку, морскую рыбу, например лосось или скумбрию, а также оливковое, рапсовое и льняное масло. Эксперты советуют так называемую средиземноморскую диету. Она хорошо зарекомендовала себя как сбалансированная диета с низким содержанием холестерина. Лучше всего больным стать "пескетарианцами", то есть вегетарианцами, которые время от времени едят рыбу.

Исследователи предполагают, что здоровое питание также положительно влияет на кишечную флору, а так называемый микробиом также является важным фактором в регуляции уровня холестерина.

Как я могу готовить и есть с пониженным содержанием жира?

Удалите кусочки жира с мяса и не ешьте вместе с ним

выбирайте молочные продукты с более низким содержанием жира и следите за содержанием сахара в ингредиентах

Выбирайте масла с низким содержанием насыщенных жиров (например, подсолнечное или льняное масло)

Продукты лучше готовить в духовке, а не жарить на сковороде

используйте сковороды с антипригарным покрытием, чтобы использовать меньше жира, добавляйте продукты только после того, как жир нагреется - так пища будет поглощать его меньше

Есть без холестерина?

Отказ от продуктов, содержащих холестерин, например, яиц, сам по себе вряд ли изменит уровень холестерина. Если мы потребляем мало холестерина с пищей, печень вырабатывает еще больше. Если мы едим больше холестерина, его вырабатывается меньше.

Пищевые добавки: надежного средства для снижения уровня холестерина нет

По словам производителей, в продаже имеется множество пищевых добавок на растительной основе, предназначенных для снижения уровня холестерина. Важно знать: пищевые добавки считаются не лекарством, а пищей. Они служат для обеспечения снабжения необходимыми питательными веществами. Если они содержат растительные активные ингредиенты или пищевые ингредиенты в дозах, превышающих соответствующие ежедневные рекомендации Немецкого общества диетологов (DGE), они считаются лекарствами с терапевтическим эффектом. Лекарства должны быть одобрены на основе доказанного эффекта в исследованиях. Это требование одобрения не распространяется на пищевые добавки. Они не должны иметь терапевтического эффекта.

Таким образом, от добавок на растительной основе можно ожидать очень небольшого влияния на уровень холестерина. Крупное исследование, проведенное независимыми исследователями в США, показало, что обычные пищевые добавки (например, содержащие корицу, чеснок или куркуму) не влияют на уровень холестерина, кроме эффекта плацебо.

Упражнения и похудание способствуют снижению уровня холестерина

Помимо корректировки диеты, дальнейшие изменения в образе жизни также могут способствовать снижению уровня холестерина и благоприятно влиять на такие факторы риска, как высокое кровяное давление, избыточный вес и диабет. К ним относятся отказ от вредных привычек, регулярные физические упражнения и похудение. На каждые десять килограммов потери веса следует ожидать снижения уровня ЛПНП на 8 мг / дл. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ рекомендует проводить от 150 до 300 минут физических упражнений в неделю, например, ходить пешком, плавать или кататься на велосипеде.

Когда необходима терапия препаратами, снижающими уровень холестерина?