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2 часа назад

Фитнес-тренер назвала главные ошибки при работе над мышцами пресса

Lenta.ruиещё 2

Мастер спорта по спортивной акробатике и фитнес-тренер Яна Никоненко в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» рассказала о главных ошибках, которые допускают люди во время работы над мышцами пресса.

Названы главные ошибки при работе над мышцами пресса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Основной ошибкой она навала попытку во время упражнения сократить мышцы живота на вдохе, нужно обязательно делать это на выдохе. «Вторая ошибка — во время грудных сгибаний у человека часто болтается поясница. Мы всегда стараемся стабилизировать центр, поясничный отдел не должен ходить ходуном. Третья ошибка — попытка надуть живот во время мышечного сокращения, его нужно отставлять более-менее плоским, чтобы глубокие мышцы пресса удерживали брюшное давление», — отметила Никоненко.

Фитнес-тренер также призвала не гнаться за красивыми «кубиками» на животе. «Нет у тебя этих "кубиков", ну и не надо! Ведь важно совсем другое: здоровое тело, хороший тонус мышц. Именно тонус, а не гипертонус, который мы часто видим у бодибилдеров. Мышцы у них нередко напряженные, перезабитые, а функцию свою не выполняют», — отметила специалист.

Ранее фитнес-тренер Екатерина Карина рассказала об опасности занятий в домашних условиях. Она рекомендовала хотя бы один раз сходить в зал и позаниматься с личным тренером.

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