Врач предупредила о риске старения из-за диеты

– Если неделю ничего не есть, а в выходные есть все подряд, то система пищеварения будет сначала резко разгружаться, а потом так же резко нагружаться. Организм только привыкает, что рацион стал проще, и тут мы бросаем в него "бомбу", которую он будет переваривать весь день, изнашивая свои ресурсы, – объяснила врач.