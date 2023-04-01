Врач предупредила о риске старения из-за диеты

Врач-диетолог Анжелика Дюваль предупредила россиян, что попытка сбросить лишние килограммы может ускорить старение органов.
В беседе с журналистами медик отметила, что многие люди, которые стремятся достичь стройности фигуры, допускают распространенную ошибку. Если без определенного плана начать резко сокращать количество потребляемой пищи, то это может привести к негативным последствиям для здоровья. По словам Дюваль, человек рискует столкнуться с обратным эффектом, который связан с увеличением массы тела. Также его внутренние органы могут начать стареть, передает радио Sputnik.
– Если неделю ничего не есть, а в выходные есть все подряд, то система пищеварения будет сначала резко разгружаться, а потом так же резко нагружаться. Организм только привыкает, что рацион стал проще, и тут мы бросаем в него "бомбу", которую он будет переваривать весь день, изнашивая свои ресурсы, – объяснила врач.
Чтобы избежать неприятных последствий для здоровья специалист порекомендовала четко продумать диету и отказаться от голодания.
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