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Врач указала на опасную для здоровья привычку при приеме душа

Врач-терапевт Валерия Румянцева назвала безобидную привычку в душе, которая может оказаться опасной для здоровья. Речь идет о чистке зубов.

Как заметила российский медик, чистка зубов во время приема душа может негативно отразиться на здоровье. По словам специалиста, насадки для душа не слишком гигиеничны, поэтому при использовании воды из них существует риск попадания бактерий в организм, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Согласно исследованиям, на ней несколько миллионов бактерий. Ополаскивая рот и щетку, мы рискуем серьезно подорвать свой иммунитет", – объяснила Румянцева.

Она добавила, что небезопасно также оставлять зубную щетку в душевой кабине, так как из-за влажности на ней будут размножаются бактерии. Кроме того, в такой среде щетинки портятся.

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