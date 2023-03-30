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2 часа назад

Российские ученые рассказали о способе снизить биологический возраст на 2,5 года

Москва24

Терпены пихты сибирской могут снизить биологический возраст на 2,5 года. Российские ученые провели исследования и пришли к выводу, что данные вещества способны реально замедлить процесс старения. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Ученые из РФ рассказали, как снизить биологический возраст на 2 года
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Специалисты рассказали, что различные биологически активные вещества хорошо помогают поддерживать здоровье и молодость. Множество полезных элементов присутствуют в эфирных маслах фруктов, овощей, пряностей, но больше всего их обнаружено в хвойных деревьях. Ученые отметили, что они запускают процесс омоложения на клеточном уровне и позволяют уменьшить свой биологический возраст на 2,5 года.

Эксперт по развитию антивозрастной медицины Фания Маганова рассказала о том, как терпены работают в окружающей природе и каким образом они могут помочь человеку.

"Благодаря терпенам хвойные деревья не сбрасывают хвою, выживают в агрессивных условиях окружающей среды и достигают продолжительности жизни в несколько тысяч лет. Но терпены могут защищать не только клетки растений, но и клетки человека", – подчеркнула она.

Ранее ученые Балтийского федерального университета имени И. Канта выявили полезные свойства у такого растения, как пижма обыкновенная. Оказалось, что она способна уменьшать частоты мутаций клеток и улучшать усвоение кислорода.

Это растение можно заметить в составе бальзамов, косметики, красителей и натуральных консервантов. Пижма растет в России, Северной Корее, Японии, Северной Европе, Китае и Северной Америке.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/nauka/30032023/564003?utm_source=CopyBuf

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