Врачи рассказали, как избавиться от двух самых опасных вредных привычек

Потерянное здоровье и множество серьёзных заболеваний, разрушенная семья и конец карьеры, – для большинства людей это звучит ужасно. Но только не для тех, кто стал зависим от своих вредных привычек, выпав из привычной жизни. В какие мифы до сих пор верят люди с зависимостями? Как понять, что пора остановиться и что для этого нужно сделать в первую очередь? Об этом и о многом другом мы поговорили с главным врачом Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Натальей Савицкой. Градус напряжения Алкоголь очень коварен. Чтобы было понятно, он действует в двух направлениях. Первое – активирует так называемую «систему вознаграждения» организма, подстёгивая выработку дофамина, – он заставляет чувствовать радость и удовлетворение.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

В нормальных условиях дофамин вырабатывается, когда мы делаем что-то полезное для организма, его выживания и продолжения рода: едим, занимаемся сексом и спортом, получаем новую информацию, достигаем успехов в работе. Алкоголь обманывает «систему вознаграждения» – не зря ведь после бокала вина многие чувствуют себя так же радостно, как после достижения какой-то цели.

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На самом деле длительное употребление алкоголя нарушает естественный режим работы «системы вознаграждения». Вам уже не удаётся получить удовольствие просто от того, что вы успешно завершили деловой проект – вам нужно это «обмыть». И допинга требуется всё больше и больше.

По словам многих специалистов, безопасной доли алкоголя не существует. А от его постоянного употребления – сплошные минусы. У человека, который от «раза к разу» и «только по праздникам» перешёл в стадию алкоголизма, под ударом оказываются практически все органы и системы организма: сердце, сосуды, поджелудочная железа и кровь.

«Алкоголь нарушает обмен веществ, что приводит к внешним изменениям: человек может как сбросить вес, так и сильно его набрать, – приводит пример Наталья Савицкая. – Он пагубно воздействует на состояние кожи: цвет становится менее здоровым, сероватым, сама кожа начинает сохнуть. Белки глаз мутнеют, волосы секутся и выпадают. Ногти становятся ломкими, увеличивается количество заусенцев. Из-за того, что спиртное расширяет сосуды, лицо приобретает нездоровый красный румянец. У тех, кто злоупотребляет алкоголем, появляется риск увидеть в зеркале так называемое «винное лицо».

Однако побороть алкоголизм вполне реально. Для этого необходимо помнить про несколько основных шагов. Для начала выявить и признать зависимость.

«Иногда это сложно, – признаёт эксперт. – Бокал-другой вина после работы или бутылка пива перед телевизором становятся частью дня. О нездоровом пристрастии могут свидетельствовать раздражительность, набор веса, снижение либидо, желание выпить в одиночестве».

Оптимальный вариант – полностью отказаться от употребления спиртных напитков. При этом в жизни появится огромное количество свободного времени, которое нужно занять. Каким образом – каждый сам определяет для себя. Это могут быть походы в тренажёрный зал, на занятия танцами либо спортом. Когда мы двигаемся, в мозге вырабатываются эндорфины, которые дарят чувство лёгкости и уменьшают стресс. Нужно просто найти себе занятие по душе, найти себе хобби. И через пару месяцев увидите, как изменится ваша жизнь.

«Отказаться от зависимости бывает очень непросто, – говорит Наталья Савицкая. – Если вы не устояли перед бокалом вина, не расстраивайтесь и не ругайте себя. Это не значит, что теперь всё потеряно и вы продолжите пить. Все мы не идеальны – важно учесть свою ошибку и идти к цели дальше. Вы уже нашли в себе силы признать проблему и начали менять свою жизнь – будьте терпеливы и учитесь любить себя».

Если дело зашло не слишком далеко, то через какое-то время можно действительно забыть об алкоголе. Если же вы чувствуете, что справиться с проблемой самостоятельно уже не по плечу – обратитесь к специалисту, это лучше, чем утопить свою жизнь на дне бутылки. При этом специалисты честно предупреждают: пусть рецидивы и не обязательны, но через обострение тяги проходят практически все.

Важно знать, куда обратиться за профессио­нальной помощью. Так, в каждом регионе, в том числе и в Нижегородской области, есть Центры здоровья, где врачи профессионально проконсультируют вас и подскажут, как отказаться от вредных привычек. В Нижегородской области в самых разных районах их 14. Все адреса таких центров вы найдёте на официальном портале Минздрава России о здоровом образе жизни www.takzdorovo.ru.. А ещё тем, кому требуется помощь, можно позвонить по телефону горячей линии по здоровому образу жизни: 8 – 800-200 – 0 200 (звонок бесплатный). Дым столбом Всё не так просто и с другой опасной привычкой. Речь идёт о курении.

Вообще вокруг курения сигарет, кальяна, сигар, вейпов существует много мифов. Некоторые убеждены, что табак даже полезен в небольших дозах. Например, с его помощью можно снять стресс, влиться в коллектив, похудеть на несколько килограммов.

Однако врачи с этим категорически не согласны.

«Каждый раз, употребляя табачный продукт, курильщик отравляет свой организм множеством вредных веществ, содержащихся в табачных изделиях, – говорит Наталья Савицкая. – Эти вещества медленно, но верно разрушают организм изнутри».

Многие уверены, что 3 – 5 сигарет в день не повредят здоровью. Но исследования, проведённые Национальным медицинским исследовательским центром профилактической медицины Минздрава России, показали, что каждые 3 – 5 сигарет, выкуриваемые регулярно, сокращают продолжительность жизни мужчин на год. У женщин аналогичное влияние оказывает регулярное выкуривание двух сигарет в день, то есть у женщин эффект дозы выше.

Набравший популярности кальян большинство людей считают безобидной альтернативой сигаретам, так как прошедший очистку жидкостью дым «безвреден».

«Любитель кальяна получает в процессе курения гораздо больше токсичных веществ, чем обычный курильщик, – предупреждает Наталья Савицкая. – Один сеанс курения кальяна длится в среднем 30 – 60 минут и поставляет в организм в 48 раз больше дыма, чем курение сигарет за тот же период».

Похожая ситуация с электронными сигаретами. В их картриджах содержится никотин, который вызывает развитие никотиновой зависимости и нарушение работы нервной и сердечно-сосудистой систем.

«Один из популярных мифов, что курение позволяет снять нервное напряжение, – рассуждает Наталья Савицкая. – Но на самом деле никотин вызывает выброс адреналина – гормона стресса, в результате чего у человека происходит спазм сосудов, повышается артериальное давление, повышаются частота сердечных сокращений, уровень сахара в крови».