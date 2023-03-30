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2 часа назад

Лямки для штанги, турника и других спортивных снарядов: как ими пользоваться

Чемпионат.com

Вместе с профессиональным атлетом мы насчитали целых три вида этого аксессуара.

Лямки для штанги, турника: как ими пользоваться
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В этой статье вы узнаете, какие бывают грифы для штанги.

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В каких упражнениях могут пригодиться лямки?

Если вы не можете удержать снаряды в руках достаточно долго, чтобы качественно проработать нужные мускулы, ремни вам очень пригодятся.

О том, зачем профессиональные спортсмены используют различные аксессуары в своих тренировках, читайте по ссылке.

Какие лямки существуют?

Есть три наиболее популярных вида — крюки, петли для тяги с фиксатором и обычные лямки. Они выполняют одну и ту же функцию, но у каждого есть свои плюсы и минусы.

Крюки

Преимущества: они удобны в использовании за счёт конструкции, поскольку легко цепляются к снаряду, а к запястьям крепятся с помощью браслетов.

Недостатки: бывает трудно крепко обхватить тренажёр. Если вы любите заниматься с широкими грифами, крюки вам не подойдут.

Как пользоваться: необходимо закрепить браслеты на запястья и приступить к упражнению.

Петли с фиксатором

Преимущества: можно подобрать удобную длину и материал – такие лямки бывают из ткани или кожи. Браслет позволяет надёжно закрепить их на запястье.

Недостатки: мешает оставшаяся ткань, оборачивать снаряд одной рукой довольно сложно.

Как пользоваться: надеть браслет на запястье и обмотать снаряд по кругу ремнём.

Обычные лямки

Преимущества: легко прикрепить к штанге. Если не получилось поднять выбранный вес, они легко снимаются.

Недостатки: сложно самостоятельно обмотать запястье.

Как пользоваться: зафиксировать ленты на руках и обернуть свободным краем гриф или гантели.

Пользоваться лямками или нет – выбор за вами. Ремни – необязательный аксессуар для тренировки, но он может помочь при выполнении некоторых упражнений. Кроме того, они позволят предотвратить риск травм, если при попытке взять большой вес вы почувствовали, что не можете удержать снаряд.

Это полезный атрибут для страховки. Но ни в коем случае не думайте, что лямки дадут вам возможность поднять экстремальный вес, если ваши мышцы к нему физически не готовы. Подходите к занятиям спортом с умом и перед тем, как тренироваться с тяжёлыми тренажёрами, проконсультируйтесь с опытным специалистом.

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