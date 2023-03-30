Сомнолог дал рекомендации работникам, которые выходят в ночные смены

Чтобы легче перенести смену и минимизировать негативные последствия для организма, трудящимся в ночь необходимо поспать за пару часов до выхода на работу. Каких еще рекомендаций им стоит придерживаться, рассказал в беседе с «ФедералПресс» сомнолог Роман Бузунов.
«Все стимуляторы (кофе, чай, тонизирующие напитки) следует употреблять в начале смены. Также в первые 3-6 часов нужно организовать на рабочем месте яркий свет 2500-10000 люкс, но не позже, чем за два часа до окончания смены», – пояснил врач.
Сомнолог посоветовал отказаться от плотных приемов пищи во время ночной работы. А по ее окончании, по словам Бузунова, нужно создать комфортные условия для спокойного сна днем – затемнить комнату плотными шторами и выключить все девайсы, чтобы была тишина.
Если уснуть после смены в ночь трудно, можно выпить препарат с содержанием мелатонина. Например, «СонНорм Дуо». Врач отметил, что достаточно одной таблетки за час до предполагаемого времени отхода ко сну. Пить их нужно на протяжении 3-4 дней после изменения графика.
«При дневном сне после ночной смены важно проснуться не позже 15:00. Также важно не забывать вести здоровый образ жизни – знать меру в употреблении спиртного, отказаться от курения, полноценно питаться и заниматься спортом», – заключил собеседник.