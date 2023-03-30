Специалисты рассказали о способах борьбы с «весенним обострением»

С окончанием зимы в повседневной жизни горожан все чаще начинает звучать термин «весеннее обострение». Но это не конкретное заболевание, а скорее совокупность целого ряда эмоциональных и общефизических симптомов, которые в целом влияют на состояние человека. Как пережить это непростое состояние изданию «Вести Подмосковья» рассказывают специалисты сети медицинских лабораторий KDL.

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Для «весеннего обострения» характерны перепады настроения: это и повышенная эмоциональность, и сниженная работоспособность, и волнообразная активность организма, сменяющаяся периодами апатии и сонливости. Иногда появляются и чисто физические симптомы: головные боли, ломота суставов, различного рода аллергические реакции и нарушения в работе ЖКТ.

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«Люди, страдающие хроническими заболеваниями, в весенний период часто действительно замечают обострение, но даже те, у кого не диагностированы никакие хронические болезни, отмечают ухудшение состояния. Наиболее остро на наступление реагируют пожилые люди, подростки, а также те, кто обладает так называемой «подвижной психикой» и эмоционально реагирует на многие ситуации», - сообщили работники организации.

Современная медицина выделяет несколько причин, по которым психофизическое состояние человека может меняться весной. Это изменение гормонального фона, связанное с увеличением продолжительности дня, а также нехватка витаминов и микроэлементов в организме. Ведь именно зимой мы меньше уделяем внимания правильному питанию, больше предпочитая жирную и сытную пищу, забывая о фруктах и овощах. Иногда причинами перемен в эмоциональном состоянии человека становятся изменения погодных условий. Ведь именно весной чаще всего случаются наибольшие суточные перепады температур и атмосферного давления, что сильно сказывается на метеозависимых людях.