Академик РАН рассказал, как увеличить продолжительность жизни россиян

Ожидаемая продолжительность жизни - это интегральный показатель, на который влияют все условия нашей жизни, в том числе занятость, наличие рабочих мест, система социального обеспечения и, конечно, здравоохранение. Об этом «Российской газете» рассказал академик-секретарь отделения медицинских наук РАН Владимир Стародубов.

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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что ожидаемая продолжительность жизни в январе-феврале 2023 года составила 73,07 года, а по итогам года может достичь 73,5 года, что превысит допандемийный уровень. По словам Стародубова, чтобы добиться улучшения ситуации, необходимо выполнить несколько задач параллельно и искать соответствующие решения.

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Он считает, что одно из важнейших направлений - снижение младенческой и детской смертности. «По снижению показателя младенческой смертности Россия не отстает от уровня развитых стран - и это первое достижение, которое идет стабильно несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции. Также на данный показатель влияет введение расширенного неонатального скрининга, который позволяет выявлять патологии на самом раннем возрасте, что тоже оказывает влияние на показатель младенческой смертности», — отметил академик.

Второй важный показатель, по его мнению, это смертность в трудоспособном возрасте. По его словам, на это влияет специфика России: злоупотребление алкоголем, курение и другие поведенческие факторы.

"Минздрав России уже много лет последовательно разрабатывает ряд мер, направленных на снижение курения: это, в частности, увеличение акцизов, запрет курения в местах массового пребывания граждан, запрет на демонстрацию курения по телевидению и активная агитационная работа в СМИ", — отметил он.

Кроме того, на снижение смертности граждан в трудоспособном возрасте повлияли программы развития здравоохранения. Эксперт уточнил, что это помогает достигать значительных результатов по снижению смертности от ведущих причин - сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.