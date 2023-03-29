Против простуды: 7 секретов поддержания здоровья весной

Период межсезонья приносит людям с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом немало проблем. В это время особенно легко подхватить простуду — температура на улице колеблется от "минуса" "к плюсу", а долгожданное тепло оказывается обманчивым.

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Как уберечь себя от простуд, рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Любовь Дроздова.

1. Больше витаминов

Налегайте на фрукты и овощи. Особенно нужен организму витамин С — он защищает от вирусов и укрепляет сосудистые стенки.

2. "Нет" вредным привычкам

Курение и алкоголь ослабляют защитные функции организма. Не стоит согреваться с помощью спиртного — поначалу вы действительно ощутите тепло, но и переохлаждение наступит гораздо быстрее. Если замёрзли — заварите горячий чай.

3. Движение — жизнь

Зимой мы двигаемся меньше, но с наступлением весны нужно постепенно входить в режим активности. Ключевое слово — постепенно. Увеличивайте физическую нагрузку день ото дня. Не делайте сверхсложных упражнений. Даже обычная ходьба способна сделать организм выносливее.

4. Не переохлаждайтесь

Одеваться следует в соответствии с погодой. Сейчас на протяжении большей части дня светит солнце, из-за чего может показаться, что потеплело окончательно. Однако земля ещё не прогрелась, да и ветер сложно назвать тёплым, поэтому прогулка без шапки или в тонких капроновых колготках вполне может привести к простуде.

5. Гигиена

Не забывайте мыть руки, возвращаясь в помещение с улицы. В период межсезонья микробы распространяются особенно активно. Также минимум дважды в день необходимо проветривать помещение. А каждую неделю — делать влажную уборку.

6. Отдых

Старайтесь спать не менее 7-8 часов в день. Отсутствие отдыха сводит защитные ресурсы организма к нулю.

7. Без самолечения