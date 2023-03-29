5 способов сохранения мужского здоровья

Терапевт Ольга Чиркова поделилась с россиянами рекомендациями по сохранению мужского здоровья. Она посоветовала включить в рацион орехи и морепродукты.

В беседе с журналистами медик отметила, что для сохранения мужского здоровья следует уметь правильно справляться со стрессами, заниматься физической активностью, соблюдать гигиену, отказаться от курения и употребления алкоголя, а также включить в рацион любые морепродукты, передает издание NEWS.ru