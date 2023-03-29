Какие физические нагрузки помогут кишечнику оставаться здоровым

Люди, регулярно занимающиеся спортом, имеют более здоровый кишечник с точки зрения состава и активности бактерий – этот факт научно подтверждён. В новом исследовании учёные сделали попытку узнать, какая физическая активность наиболее сильно влияет на микробиоту кишечника и какой спортивный режим поможет лучше укрепить здоровье.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Учёные из Канады провели анализ типа тренировок участников эксперимента –длительность и интенсивность физической нагрузки. Кроме того, оценивалась масса тела добровольцев, питание, сила захвата рук – передаёт Хайтек.

В ходе работы исследователи выяснили, что умеренная активность – более 150 минут в неделю – увеличивает разнообразие бактерий кишечника. Напомним, что ВОЗ рекомендует заниматься от 150 до 300 минут в неделю.

Важным выводом стало то, что для здоровья кишечника важна длительность нагрузок, а не их интенсивность: чем больше участники тренировались, тем лучшие показатели состава микробиоты у них были.