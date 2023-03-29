Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+6° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Какие физические нагрузки помогут кишечнику оставаться здоровым

Сибмеда

Люди, регулярно занимающиеся спортом, имеют более здоровый кишечник с точки зрения состава и активности бактерий – этот факт научно подтверждён. В новом исследовании учёные сделали попытку узнать, какая физическая активность наиболее сильно влияет на микробиоту кишечника и какой спортивный режим поможет лучше укрепить здоровье.

Какие физические нагрузки помогут кишечнику оставаться здоровым
Фото: СибмедаСибмеда

Учёные из Канады провели анализ типа тренировок участников эксперимента –длительность и интенсивность физической нагрузки. Кроме того, оценивалась масса тела добровольцев, питание, сила захвата рук – передаёт Хайтек.

В ходе работы исследователи выяснили, что умеренная активность – более 150 минут в неделю – увеличивает разнообразие бактерий кишечника. Напомним, что ВОЗ рекомендует заниматься от 150 до 300 минут в неделю.

Важным выводом стало то, что для здоровья кишечника важна длительность нагрузок, а не их интенсивность: чем больше участники тренировались, тем лучшие показатели состава микробиоты у них были.

Также оказалось, что лучший эффект получили добровольцы с нормальным весом. При избыточной массе тела эффект был ниже. По мнению авторов, вредные пищевые привычки могут перевешивать в какой-то степени положительное влияние физических упражнений на микробиоту кишечника. Тучным людям важно не только заниматься спортом, но и вести работу по снижению веса.

ЗОЖ,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий