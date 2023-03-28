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1 час назад

Можно ли вылечить аллергию на пыльцу

Нижегородская правда

Поллиноз — это сезонное заболевание, причиной которого является аллергия к аллергенам пыльцы растений. О том, можно ли это лечить и каким образом, рассказал РИАМО врач-аллерголог Евгений Варламов.

Можно ли вылечить аллергию на пыльцу
Фото: unsplash.comunsplash.com

В первую очередь человеку необходимо уменьшить взаимодействие с аллергенами пыльцы: к примеру, избегать поездок за город в период цветения и походов в лес.

Также важно регулярно проветривать комнаты, но только вечером. А по возвращению домой с улицы необходимо сменить одежду и принять душ. При этом не стоит пренебрегать ежедневной уборкой помещения.

В период пыления растений врач также не рекомендовал проводить вакцинации и плановые операции.

«При медикаментозном лечении сезонного аллергического ринита обязательным компонентом является применение антигистаминных препаратов. Антигистаминные препараты следует начать принимать за 2 недели до начала и продолжить прием до конца сезона пыления», – порекомендовал Евгений Варламов.

ЗОЖ,Евгений Варламов,
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