Можно ли вылечить аллергию на пыльцу

Поллиноз — это сезонное заболевание, причиной которого является аллергия к аллергенам пыльцы растений. О том, можно ли это лечить и каким образом, рассказал РИАМО врач-аллерголог Евгений Варламов.

Фото: unsplash.com unsplash.com

В первую очередь человеку необходимо уменьшить взаимодействие с аллергенами пыльцы: к примеру, избегать поездок за город в период цветения и походов в лес.

Также важно регулярно проветривать комнаты, но только вечером. А по возвращению домой с улицы необходимо сменить одежду и принять душ. При этом не стоит пренебрегать ежедневной уборкой помещения.

В период пыления растений врач также не рекомендовал проводить вакцинации и плановые операции.