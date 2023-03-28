9 советов, которые помогут снизить уровень холестерина

Снизить уровень холестерина на 10-15% вполне реально всего за полтора месяца. Для этого достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций. Об этом рассказали врачи в Telegram-канале регионального Центра общественного здоровья и медицинской профилактики

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1. Ешьте не более 2-3 желтков в неделю. Это количество вы наверняка получите из выпечки и салатов, поэтому от употребления яиц лучше и вовсе отказаться.

2. В готовке старайтесь чаще использовать продукты со сниженным содержанием жира и холестерина.

3. Отдавайте предпочтение цельнозерновым макаронам, хлебу из муки грубого помола и кашам, приготовленным на воде.

4. Из мяса лучше употреблять курицу, индейку и телятину, удаляя жир и кожу с птицы.

5. Постарайтесь добавить рыбу в свой ежедневный рацион.

6. В десертах избегайте сахар, сливки, жиры. Если хочется «вкусняшек», то отлично подойдут фруктовые салаты, несладкие желе.

7. Чаще употребляйте продукты с большим содержанием клетчатки: ягоды, яблоки, сливы, овсяные хлопья, бобы.

8. Включите в рацион «функциональные продукты». Они бывают как натуральные, например, авокадо, семена льна, так и созданные специально — каши и коктейли из магазинов здорового питания.

9. Не жарьте еду на масле, используйте посуду со специальным покрытием. Вместо этого тушите, запекайте и варите продукты.