Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+10° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
23 минуты назад

9 советов, которые помогут снизить уровень холестерина

Клопс.Ru

Снизить уровень холестерина на 10-15% вполне реально всего за полтора месяца. Для этого достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций. Об этом рассказали врачи в Telegram-канале регионального Центра общественного здоровья и медицинской профилактики

9 советов, которые помогут снизить уровень холестерина
Фото: unsplash.comunsplash.com

1. Ешьте не более 2-3 желтков в неделю. Это количество вы наверняка получите из выпечки и салатов, поэтому от употребления яиц лучше и вовсе отказаться.

2. В готовке старайтесь чаще использовать продукты со сниженным содержанием жира и холестерина.

3. Отдавайте предпочтение цельнозерновым макаронам, хлебу из муки грубого помола и кашам, приготовленным на воде.

4. Из мяса лучше употреблять курицу, индейку и телятину, удаляя жир и кожу с птицы.

5. Постарайтесь добавить рыбу в свой ежедневный рацион.

6. В десертах избегайте сахар, сливки, жиры. Если хочется «вкусняшек», то отлично подойдут фруктовые салаты, несладкие желе.

7. Чаще употребляйте продукты с большим содержанием клетчатки: ягоды, яблоки, сливы, овсяные хлопья, бобы.

8. Включите в рацион «функциональные продукты». Они бывают как натуральные, например, авокадо, семена льна, так и созданные специально — каши и коктейли из магазинов здорового питания.

9. Не жарьте еду на масле, используйте посуду со специальным покрытием. Вместо этого тушите, запекайте и варите продукты.

«Если через 6-8 недель диеты снижение общего уровня холестерина в крови составило менее 5% и риск развития атеросклероза всё ещё высок, то врач может назначить вам лекарства, снижающие уровень холестерина в крови», — говорится в публикации.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий