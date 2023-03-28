9 советов, которые помогут снизить уровень холестерина

Снизить уровень холестерина на 10-15% вполне реально всего за полтора месяца. Для этого достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций. Об этом рассказали врачи в Telegram-канале регионального Центра общественного здоровья и медицинской профилактики
1. Ешьте не более 2-3 желтков в неделю. Это количество вы наверняка получите из выпечки и салатов, поэтому от употребления яиц лучше и вовсе отказаться.
2. В готовке старайтесь чаще использовать продукты со сниженным содержанием жира и холестерина.
3. Отдавайте предпочтение цельнозерновым макаронам, хлебу из муки грубого помола и кашам, приготовленным на воде.
4. Из мяса лучше употреблять курицу, индейку и телятину, удаляя жир и кожу с птицы.
5. Постарайтесь добавить рыбу в свой ежедневный рацион.
6. В десертах избегайте сахар, сливки, жиры. Если хочется «вкусняшек», то отлично подойдут фруктовые салаты, несладкие желе.
7. Чаще употребляйте продукты с большим содержанием клетчатки: ягоды, яблоки, сливы, овсяные хлопья, бобы.
8. Включите в рацион «функциональные продукты». Они бывают как натуральные, например, авокадо, семена льна, так и созданные специально — каши и коктейли из магазинов здорового питания.
9. Не жарьте еду на масле, используйте посуду со специальным покрытием. Вместо этого тушите, запекайте и варите продукты.
«Если через 6-8 недель диеты снижение общего уровня холестерина в крови составило менее 5% и риск развития атеросклероза всё ещё высок, то врач может назначить вам лекарства, снижающие уровень холестерина в крови», — говорится в публикации.