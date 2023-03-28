В чем особенности гормонального сбоя после 40 лет

Процесс естественного старения влечет изменение гормонального фона как у женщин, так и мужчин. Чаще всего у людей меняются показатели половых гормонов: тестостерона, эстрадиола и прогестерона. Какими симптомами сопровождается их дефицит и к кому из врачей обращаться с этой проблемой, рассказал в беседе с «ФедералПресс» врач-эндокринолог Алексей Калинчев.

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«У женщин первым обычно снижается уровень тестостерона. Чаще всего это проявляется падением либидо. Дефицит может проявиться в любом возрасте, даже в 20–25 лет. Потом падает уровень прогестерона (обычно после 40), о чем говорят задержки менструального цикла», – объяснил врач.

Эстрадиол падает последним, в менопаузу. Недостаток этого гормона проявляется приливами, сухостью слизистых и диспареунией, то есть болезненностью при половом акте. При менопаузе еще, наоборот, повышаются гонадотропины, фолликулостимулирующий (ФСГ) и лютеинизирующий (ЛГ) гормоны. Калинчев отметил, что более точную картину гормонального фона в этот период покажут анализы.

«Однако на первом месте всегда должно быть клиника, анализы играют второстепенную роль. Дефицит тестостерона по анализам у женщин вообще нельзя выявить, нет прямой корреляции», – дополнил эндокринолог.

У мужчин, по словам Калиничева, все проще, так как основное значение имеет тестостерон. Этот гормон в настоящее время снижается у сильного пола в довольно юном возрасте по различным причинам. Его дефицит легко подтвердить по анализам – в этой части результаты весьма корректны. Только вот лабораторные нормы в этих самых анализах определены не совсем верно, отметил врач.