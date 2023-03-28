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1 час назад

Нутрициолог Строков назвал комбинацию добавок, облегчающую боль при артрите

runews24.ru

Артрит и другие заболевания суставов довольно распространены в Британии, от них страдают около 10 миллионов человек. В некоторых случая артрит вызывает боль, отек, скованность и затруднение движения. В настоящее время нет лекарства от данного недуга, однако есть способы его облегчить.

Нутрициолог назвал комбинацию добавок, облегчающую боль при артрите
Фото: Runews24Runews24

Популярными добавками для облегчения боли при артрите являются глюкозамин и хондроитин. Врач-нутрициолог Игорь Строков пояснил, что эти соединение встречаются в природе в здоровом хряще. В виде комбинированной добавки они используются больными остеоартритом, пишет МедикФорум.

Остеоартрит развивается при разрушении защитного хряща на концах костей, что вызывает боль, отек и проблемы с движением. Кроме того, могут развиваться костные разрастания, в итоге область опухает и краснеет.

Добавки глюкозамин и хондроитин производятся из хрящей коров, свиней или моллюсков, или изготавливаются в лаборатории. Они обладают противовоспалительными свойствами".

Указанные соединения защищают клетки - хондроциты, помогающие поддерживать структуру хряща.

«Теоретически эти добавки могут замедлить разрушение хрящей в суставах и уменьшить боль в процессе», - отметил Строков.

Согласно исследованию, глюкозамин и хондроитин эффективно уменьшают симптомы артрита у пациентов с умеренной и сильной болью. В частности, более 79% участников эксперимента сообщили об уменьшении боли.

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