Простые способы избавиться от храпа

По словам доктора, храп возникает из-за вибрации языка, горла и дыхательных путей, которые расслабляются во время сна. Гимнастика для укрепления мышц этих частей тела помогает в борьбе против храпа.

Раджа рекомендовал высунуть язык и замереть в таком положении на пять секунд. Для лучшего результата, перед лицом можно поставить ложку и прижимать язык к ней. Еще одно простое упражнение — двигать языком справа налево. Для укрепления мышц гортани, Раджа предложил открыть рот, прижать язык к нёбу и замереть в таком положении на пять секунд. Каждое упражнение следует выполнять по три-четыре раза.