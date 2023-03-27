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2 часа назад

Простые способы избавиться от храпа

Lenta.ru

Хирург из Великобритании Карана Раджа подсказал простые способы, которые помогут избавиться от храпа. Советы врача опубликовало издание The Sun.

Простые способы избавиться от храпа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам доктора, храп возникает из-за вибрации языка, горла и дыхательных путей, которые расслабляются во время сна. Гимнастика для укрепления мышц этих частей тела помогает в борьбе против храпа.

Раджа рекомендовал высунуть язык и замереть в таком положении на пять секунд. Для лучшего результата, перед лицом можно поставить ложку и прижимать язык к ней. Еще одно простое упражнение — двигать языком справа налево. Для укрепления мышц гортани, Раджа предложил открыть рот, прижать язык к нёбу и замереть в таком положении на пять секунд. Каждое упражнение следует выполнять по три-четыре раза.

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