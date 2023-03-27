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32 минуты назад

Как наладить сон весной и стать бодрее

РИА "ФедералПресс"

С приходом весны многие страдают от недосыпаний. Дело в том, что биологические часы в этот момент перестраиваются и нарушают привычный режим. Разбираемся, как наладить режим сна этой весной.

Как наладить сон весной и стать бодрее
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Продолжительность сна человека в возрасте от 18 до 64 лет составляет от семи до девяти часов», – отмечают источники.

Поэтому первый совет – спать не менее 7 часов, так как недосып грозит серьезными проблемами.

Второе, что стоит наладить, – режим сна. Засыпать и просыпаться в одно и то же время важно, чтобы не сбивать ритмы. Если у вас привычка ложиться в час ночи, а вы резко решили уснуть в 10, то вполне вероятна бессонница.

Также стоит выбрать правильные подушки и одеяла: тут не стоит смотреть на рекламу, выбрать нужно то, что удобно вам. Если нравится спать под теплым одеялом на жесткой подушке, то их и покупайте.

Четвертое: не ложитесь спать голодным. Если вы понимаете, что пора идти в кровать, но желудок так не считает, то лучше съесть перекус и только потом отправиться в кровать.

Если же уснуть не получается, то поможет последний совет – не заставляйте себя спать. Если не получается, то лучше отвлечься и, расслабившись, уснуть, передает «Общественная служба новостей».

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