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27 минут назад

Психические расстройства заставляют людей стареть быстрее

Ferra.ruиещё 1

Учёные из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что люди с психическими расстройствами стареют быстрее.

Психические расстройства заставляют людей стареть быстрее
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Авторы новой научной работы изучили данные более чем 110 тысяч британских пациентов. В частности их интересовала связь между депрессией, тревожным и биполярным расстройством и 168 различными метаболитами крови.

Оказалось, что у людей с биполярным расстройством есть маркеры крови, по которым можно сказать, что биологически они примерно на 2 года старше своего реального возраста.

Ранее исследование показало, что в среднем мужчины с психическими расстройствами живут на 10 лет меньше, чем население в целом, а женщины — на семь лет меньше.

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