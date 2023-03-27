Психические расстройства заставляют людей стареть быстрее

Учёные из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что люди с психическими расстройствами стареют быстрее.

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Авторы новой научной работы изучили данные более чем 110 тысяч британских пациентов. В частности их интересовала связь между депрессией, тревожным и биполярным расстройством и 168 различными метаболитами крови.

Оказалось, что у людей с биполярным расстройством есть маркеры крови, по которым можно сказать, что биологически они примерно на 2 года старше своего реального возраста.