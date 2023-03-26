Диетолог назвал рацион питания для сохранения молодости

«Что происходит, когда вы находитесь под воздействием стресса? Влажные ладони, излишняя потливость, повышенное давление. Все это приводит к снижению уровня влаги. Да и к тому же питаться скучно и однообразно невозможно долгое время. В конечном итоге вы сорветесь и начнете есть все подряд», — пояснил диетолог.