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31 минуту назад

Диетолог назвал рацион питания для сохранения молодости

Ivyborg.ru

В основе любой диеты лежит употребление воды в больших количествах. Но это не понадобится, если включить в свой рацион питания продукты, которые уже содержат в себе много жидкости, считает доктор Говард Мурад. Его советы приводит «Psychologies».

Диетолог назвал рацион питания для сохранения молодости
Фото: UnsplashUnsplash

Свою диету медик назвал «Кувшин здоровья» — направлена она не столько на потерю веса, сколько на сохранение молодости. Основу рациона в ней составляют свежие овощи и фрукты. Также Говард Мурад советует меньше нервничать.

«Что происходит, когда вы находитесь под воздействием стресса? Влажные ладони, излишняя потливость, повышенное давление. Все это приводит к снижению уровня влаги. Да и к тому же питаться скучно и однообразно невозможно долгое время. В конечном итоге вы сорветесь и начнете есть все подряд», — пояснил диетолог.

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