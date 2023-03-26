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Тренер назвала полезные упражнения для здоровой спины

Тренер умного фитнеса Ирина Африканова назвала полезные упражнения для здоровой спины. Об этом сообщает «Чемпионат».

Тренер назвала полезные упражнения для здоровой спины
© Lenta.ru

Сначала нужно потянуться за макушкой в потолок и при этом стараться чувствовать вытяжение всего позвоночника. Далее необходимо выставить руки перед собой и выполнять ротацию, отводя руку не дальше грудного отдела. Делать это упражнение необходимо около пяти раз.

Далее Африканова посоветовала тянуться макушкой в потолок, после чего тянуться подбородком вперед, а затем затылком назад. Тренировка не должна занять более десяти минут.

Ранее американские ученые Мишель Олсон и Джон Хиггнинс назвали главные ошибки, которые люди допускают во время занятий на беговой дорожке. Специалисты предупреждают, что во время тренировки не стоит постоянно опускать взгляд, поскольку это вредит осанке.

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