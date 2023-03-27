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Почему опасно сдерживать чихание

Врач Стюарт Сандерс предупредил: сдерживать чихание опасно для здоровья. Это может привести к трём осложнениям.

Почему опасно сдерживать чихание
© Ferra.ru

Во время чихания в организме резко повышается давление в носовых пазухах, носовой полости, глотке. И если сдерживать чихание, то это приведёт к ещё большему увеличению давления, что опасно для кровеносных сосудов.

По словам доктора Стюарта Сандерса, врача общей практики в Лондоне, чих может даже привести к разрыву аневризмы головного мозга.

Но если человек будет сдерживать чихание, то он может столкнуться с тремя последствиями для здоровья.

Прежде всего, из-за задержки дыхания у вас может резко повыситься кровяное давление.

Вторая опасность - это возможность попадания слизи и инфекции в среднее ухо. Это может вызвать средний отит, острую глухоту либо разрыв барабанной перепонки.

Третья причина, почему чихание сдерживать не рекомендуется, - это риск развития острого синусита. Произойти это может в случае, если повышение давления будет способствовать появлению инфекции в околоносовых пазухах.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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