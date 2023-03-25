Как избавиться от бессонницы без лекарств

Возникновение бессонницы обычно связано с понижением уровня мелатонина в организме — гормона, который управляет циркадными ритмами.

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Синтез мелатонина зависит от освещенности, поэтому почти 70% этого гормона вырабатывается в темное время суток. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская в беседе с RT.

Очень часто уровень гормона снижается из-за стресса, нарушения режима дня и гигиены сна.

Чтобы побороть бессонницу, эксперт посоветовала ложиться в одно и то же время и спать каждый день по семь-восемь часов именно в темном помещении.