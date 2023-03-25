С чем связано возникновение бессонницы

Кандидат медицинских наук, врач-невролог лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская объяснила возникновение бессонницы и рассказала, что делать, чтобы чувствовать себя бодрым. Об этом сообщает RT.

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Она обратила внимание, что организм живет по биологическим часам, то есть в соответствии с циркадными ритмами.

Как указала специалист, в темное время суток организм переходит в режим отдыха, в светлое — в режим активности. Данными циклами управляют гормоны, главный из которых является мелатонин — гормон сна. Он вырабатывается в головном мозге, напомнила Демьяновская.

Биологические часы работают так, что люди хотят спать именно ночью, продолжила она.

"Все потому, что синтез мелатонина сильно зависит от освещенности: почти 70% этого гормона вырабатывается в темное время суток", — пояснила медик.

Как рассказала она, бессонница возникает, если в синтезе мелатонина происходит сбой. При этом, согласно данным лаборатории, у 72% людей, сдавших анализ на мелатонин, уровень гормона сна понижен, заявила эксперт.

"Часто уровень мелатонина снижается из-за стресса, нарушения режима дня и правил гигиены сна. Например, важно следовать циркадным ритмам, то есть отдыхать ночью, а бодрствовать днем. При этом желательно ложиться в одно и то же время и спать каждый день по 7-8 часов, не отсыпаться в выходные за всю неделю", — рассказала специалист.

По ее словам, нарушить работу биологических часов могут даже несколько бессонных ночей.

Как отметила Демьяновская, важно спать именно в темном помещении, поскольку мелатонин вырабатывается исключительно в темноте. На ночь стоит выключить свет, телевизор и все гаджеты, плотно закрыть шторы. Кофе и чай тоже могут подавлять выработку гормона сна, поэтому их лучше пить в первой половине дня, указала она.