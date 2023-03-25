Хирург рассказала, зачем выпрямлять носовую перегородку
Выпрямление носовой перегородки поможет забыть об отитах, больном горле и насморке, заявила пластический хирург Иляна Гончарова, передает Общественная служба новостей.
«Ухо, горло и нос тесно связаны между собой, и один орган может влиять на другой. Если есть искривленная перегородка и потоки воздуха идут в полости носа неправильно, это сказывается и на ушах, и на горле», – заявила врач.
Гончарова также добавила, что слизь из носа вместе с бактериями может стекать по задней стенке глотки и вызывать ее раздражение. Это может приводить к хроническому фарингиту или хроническому тонзиллиту.