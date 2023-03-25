Стало известно, что может снизить риск смерти при гипертонии

Кардиологи из Финляндии назвали условие, при соблюдении которого у страдающих гипертонией мужчин снижается риск смерти. Исследование опубликовали в Европейском журнале профилактической кардиологии.

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Согласно его результатам, мужчины с высоким кровяным давлением и низким уровнем активности имеют риск смерти в два раза выше, чем те, кто не болен и обладает хорошей физической подготовкой.

Гипертоники, которые занимаются спортом, снижают вероятность умереть от инсульта, инфаркта, стенокардии и подобных заболеваний, передают «Известия». Однако само наличие гипертонии даже у следящего за своей физической формой человека повышает риск смерти от проблем с сердцем и сосудами.