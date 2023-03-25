Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+8° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
2 часа назад

Стало известно, что может снизить риск смерти при гипертонии

Вечерняя Москва

Кардиологи из Финляндии назвали условие, при соблюдении которого у страдающих гипертонией мужчин снижается риск смерти. Исследование опубликовали в Европейском журнале профилактической кардиологии.

Стало известно, что может снизить риск смерти при гипертонии
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Согласно его результатам, мужчины с высоким кровяным давлением и низким уровнем активности имеют риск смерти в два раза выше, чем те, кто не болен и обладает хорошей физической подготовкой.

Гипертоники, которые занимаются спортом, снижают вероятность умереть от инсульта, инфаркта, стенокардии и подобных заболеваний, передают «Известия». Однако само наличие гипертонии даже у следящего за своей физической формой человека повышает риск смерти от проблем с сердцем и сосудами.

Специалисты заключили, что гипертоникам необходимо регулярно проверять артериальное давление и заниматься спортом. Кардиологи порекомендовали взрослым всех возрастов стремиться в неделю к 150–300 минутам аэробной активности средней интенсивности или к 75–150 минутам — высокой.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий