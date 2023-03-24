На каком боку полезнее спать и почему

От позы зависит общее состояние после пробуждения.

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Все знают, сон – залог хорошего самочувствия. Но многие забывают, что важно не только количество времени, отведённое на отдых, но и его качество.

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За это как раз и отвечает положение тела ночью.

Ирина Коробкова, врач-психиатр, психотерапевт, сомнолог, к.м.н.: Есть мнение, что существуют правильные и неправильные позы для сна. А что об этом говорит наука?

На спине

Самым физиологичным считается положение на спине. Однако оно опасно для храпящих людей и тех, кто страдает синдромом ночного апноэ (остановками дыхания во сне). Дело в том, что во время сна все мышцы тела расслабляются, в том числе и язык. Из-за этого он западает под действием силы тяжести.

Это может провоцировать храп. А также перекрывать дыхательные пути и вызывать апноэ. Людям, страдающим насморком, тоже не рекомендуется спать на спине. Так за ночь в пазухах будет скапливаться слизь.

На животе

Сон на животе считается менее физиологичным, поскольку в такой позе позвоночник находится без опоры, а голова повёрнута в сторону – это неестественное положение тела. Единственный плюс – человек меньше храпит. Если вам всё же нравится так спать, то для сохранности положения шеи выбирайте очень низкую подушку.

На боку

Сон на боку подходит большинству людей. Почему? Он не вызывает болей в спине и шее, не способствует храпу за счёт открытых дыхательных путей, по которым плавно и равномерно поступает кислород.

Мнение о том, что во время сна на левом боку страдает сердце, а на правом – желудок, является мифом, который не имеет под собой научных оснований.

На каком боку лучше спать?

Георгий Суренян, Health-Coach, специалист по модификации образа жизни: Большинству людей комфортно спать на левом боку. Доказано, что сон в таком положении способствует лучшему пищеварению, уменьшает кислотный рефлюкс и улучшает кровообращение в жизненно важных органах, таких как сердце, печень и почки.

Такая поза влияет на работу лимфатической системы. Она впадает в грудной проток, который расположен слева. А значит, полезные вещества попадают в лимфу значительно быстрее. Лучше работает и селезёнка, приток крови к ней увеличивается.

Детям, беременным женщинам и пожилым людям также рекомендуется спать на боку. Но выбор стороны зависит от индивидуального уровня комфорта. А вот будущим мамам лучше подойдёт поза на левом боку, так как это улучшает кровообращение плода.

Однако некоторым всё же удобнее спать на правом боку. За счёт такого положения уменьшается вероятность кислотного рефлюкса и изжоги. Но есть и весомые противопоказания.

Необходимо помнить, что постоянный сон на правом боку может оказывать давление на печень, вызывая дискомфорт, потенциально влияя на работу органа. Также негативно воздействует на вегетативную нервную систему.