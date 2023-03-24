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2 часа назад

Когда маникюр с гель-лаком может вызвать рак

Секрет Фирмы

Риск развития онкологии провоцируют мутации в гене MC1R, также связанные с веснушками и рыжим цветом волос. К таким выводам пришли учёные из медико-генетического центра Genotek.

Когда маникюр с гель-лаком может вызвать рак
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам специалистов, обладателям этого гена лучше с осторожностью относиться к маникюру, в котором используют УФ-лампы для сушки покрытия на ногтях.

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Мутация отвечает за развитие агрессивного вида рака кожи — меланомы. MC1R встречается примерно у 8 из 1000 россиян. В выборку исследователей вошли 50 тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет со всех регионов России.

Директор по продукту Genotek Александр Ракитько рассказал «Доктору Питеру», что генетика играет важную роль в онкологических заболеваниях. Если в семейном анамнезе у близких родственников (родителей, братьев или сестер) были случаи меланомы, человеку лучше рассмотреть профилактические меры и скрининг для ранней диагностики. Если вы не знаете ничего про семейные заболевания, пройдите ДНК-тестирование.

«Меланома, выявленная на ранних стадиях, гораздо лучше поддается лечению», — сообщил он.

Поводом для исследования генетиков стали опубликованные ранее результаты работы американских ученых из Калифорнийского университета. Тогда биологи США сообщили, что УФ-лампы для сушки ногтей могут повреждать ДНК клеток и вызывать генетические мутации, которые провоцируют рак кожи.

Так, всего 20-минутной процедуры хватало, чтобы погибло от 20 до 30 процентов живых клеток. А вот если же процесс длился целый час, погибало уже от 65 до 70 процентов.

Беда в том, что действие УФ-лампы имеет накопительный эффект — чем чаще делаешь такой маникюр, тем хуже.

Рак кожи может появиться и по другим причинам: избыток УФ-излучения, в том числе в солярии, повышенная чувствительность к солнечному свету, курение, злоупотребление алкоголем, хронические воспалительные заболевания кожи, наследственность.

Онкологи напоминают, что, если у вас много родинок или вы попадаете в группу риска, важно регулярно осматривать своё тело — не появились ли на нём новые родинки или не изменилась ли форма старых.

Врач-онколог Александр Серяков объяснил, что меланома, скорее всего, может возникнуть в том месте на теле, которое плохо защищено или вообще не защищено от воздействия солнца. У потенциально опасной родинки есть несколько признаков:
  • асимметрия;
  • неровные края;
  • неоднородная окраска;
  • размер больше 6 мм;
  • динамика: родинка меняется.
ЗОЖ,Александр Серяков,
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