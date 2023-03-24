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3 часа назад

Врач объяснил, кому подойдут уличные тренажеры

Секрет Фирмы

Врач Токарев: уличные тренажёры подойдут только хорошо подготовленным людям. С приходом весны многие россияне предпочитают заниматься на улице — это и бесплатно выходит, и приятнее (всё-таки свежий воздух). Правда, на деле такие тренировки будут полезны не каждому. О том, какие занятия выбрать, «ФедералПресс» рассказал внештатный специалист Минздрава Сергей Токарев.

Врач объяснил, кому подойдут уличные тренажеры
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

За последнее время на улицах появилось много спортивных площадок с тренажёрами — и это здорово. Многие россияне поэтому выбирают бесплатные занятия на свежем воздухе. По словам врача, такие тренировки подходят только подготовленным людям, которые уже отточили технику и знают свои возможности.

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Новичкам лучше всегда отправляться в фитнес-центр. Тамошние тренеры всегда подскажут, как правильно выполнять то или иное упражнение, как дозировать нагрузку на организм, на что обратить внимание и так далее.

На уличных площадках такая опция, конечно, недоступна. Там, чтобы от упражнений был эффект, важно всё выполнять технически правильно.

От каких болезней поможет регулярный спорт

Учёные выяснили, что регулярный бег или активная прогулка с собакой снижает риск госпитализации по следующим болячкам: инфекции мочевыводящих путей, диабет, венозная тромбоэмболия, пневмония, ишемический инсульт, железодефицитная анемия, дивертикулярная болезнь (заболевание толстой кишки) и полипы толстой кишки.

Между прочим, всего лишь 20 минут спорта в день снижают риск попасть в больницу с диабетом на 23%, с пневмонией — на 14%. И для этого не нужно тягать штангу. Достаточно будет обычной прогулки.

Какой спорт вреден после 40 лет

О пользе спорта знают все. Правда, с возрастом не каждый вид спорта будет одинаково полезен. Если выбрать нагрузку не по годам, то можно дозаниматься до истощения костной ткани, появления хронических болезней и деформации опорно-двигательного аппарата.

Именно поэтому после 40 лет стоит избегать экстремальных видов спорта или связанных с большими физическими нагрузками — бокс, ММА, карате. Придётся отказаться и от хоккея, регби (американского футбола) и тяжёлой атлетики.

О том, как заниматься спортом, чтобы не навредить суставам, «Секрет» рассказал тут.

ЗОЖ,Сергей Токарев,
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