Также врач рассказала, какие признаки указывают на скорую потерю сознания. Каждый хоть раз в силу разных причин сталкивался с обмороком или состоянием, близким к нему.

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Всё происходит не одномоментно, поэтому предугадать обморок реально — на это есть от 30 до 60 секунд.

О том, как использовать это время с пользой, News.ru рассказала терапевт Ксения Иванова.

Предобморочное состояние

По словам специалиста, предобморочное состояние всегда ощущается по-особенному — начинает темнеть в глазах, кружится голова, а конечности немеют. Также человек испытывает слабость, заложенность в ушах, тошноту, а ещё может проступить холодный пот.

В этот момент нужно не раскисать, а успеть помочь себе. Необходимо обтереть лицо, руки и шею влажной салфеткой, попить водички и успеть сесть так, чтобы прислониться к стене. Последнее важно, чтобы в случае обморока вы не упали и не получили травму.

Как правило, обморок наступает из-за нарушения кровоснабжения головного мозга, интоксикации, потери крови, при болезнях ЖКТ или стрессе.

Первая помощь при обмороке

Если превентивные меры не помогли и человек всё-таки потерял сознание, важно правильно оказать ему первую помощь. Прежде всего, нужно успеть подхватить человека — опять же, чтобы он не ударился. Потом его следует уложить на спину и проверить пульс и дыхание. Если с этим всё в порядке, то стоит приподнять ему ноги, чтобы кровь начала приливать к голове. Не забудьте открыть окно — свежий воздух тоже помогает. Но если человек находится в отключке более 5 минут, то необходимо вызывать скорую помощь.

Давление при обмороке