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1 час назад

Насколько важно для здоровья, во сколько вы ложитесь спать: ответ науки

Ferra.ru

Научно доказано, что хороший ночной сон улучшает обмен веществ, работу мозга, укрепляет иммунитет, повышает настроение. Но насколько важно то, в какое время вы ложитесь спать?

Насколько важно для здоровья, во сколько вы ложитесь спать
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Плохой сон или его недостаток могут повысить вероятность развития инфекций, депрессии, старческого слабоумия, диабета, повышенного давления. Также из-за недосыпа вы можете набрать вес.

Недавние исследования показывают, что недосыпание по ночам может повысить риск развития затяжного ковида.

При этом если вы в выходные будете дольше спать или ложиться спать позднее, чем в будни, то это увеличит вероятность развития ожирения и возникновения проблем с психикой.

Ответ на вопрос о том, когда лучше ложиться спать, связан с хронотипом человека. Другими словами, с его биологическими часами. В современном мире люди, которые привыкли ложиться и вставать поздно, имеют плохое кардиометаболичкское здоровье (оно связано с сердцем и кровеносными сосудами) и больше шансов столкнуться с депрессией.

В целом важно регулярно спать по семь-восемь часов каждую ночь. Однако оптимальное время отхода ко сну зависит от множества факторов: внутренних биологических часов человека, генетики и пр.

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