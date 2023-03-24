Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+15° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту

Насколько вреден для человека веселящий газ

1

Веселящий газ - это, если говорить по-другому, закись азота. И все эксперты отмечают, что данное вещество наносит небольшой вред и редко приводит к смерти. Тем не менее последствия от его употребления есть.

Насколько вреден для человека веселящий газ
© globallookpress.com

Итак, чем для вашего здоровья может быть опасен веселящий газ? По словам специалистов, кроме кратковременных нежелательных последствий (спутанность сознания, тошнота и др.), есть ещё один риск. Этот газ может вызвать повреждение нервов, так как он снижает уровень витамина В12. Этот витамин способствует правильной работе нервов.

Первые признаки отравления веселящим газом - это стойкое онемение либо покалывание в области вокруг языка/губ, стоп и пальцев. Всё это может прогрессировать в дальнейшем до боли и паралича нервов или даже спинного мозга. Особенно подвержены этому риску веганы (те, кто не ест мясо вообще), поскольку у них часто низкий уровень витамина В12.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий