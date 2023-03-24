Насколько вреден для человека веселящий газ

Веселящий газ - это, если говорить по-другому, закись азота. И все эксперты отмечают, что данное вещество наносит небольшой вред и редко приводит к смерти. Тем не менее последствия от его употребления есть.

Итак, чем для вашего здоровья может быть опасен веселящий газ? По словам специалистов, кроме кратковременных нежелательных последствий (спутанность сознания, тошнота и др.), есть ещё один риск. Этот газ может вызвать повреждение нервов, так как он снижает уровень витамина В12. Этот витамин способствует правильной работе нервов.

Первые признаки отравления веселящим газом - это стойкое онемение либо покалывание в области вокруг языка/губ, стоп и пальцев. Всё это может прогрессировать в дальнейшем до боли и паралича нервов или даже спинного мозга. Особенно подвержены этому риску веганы (те, кто не ест мясо вообще), поскольку у них часто низкий уровень витамина В12.