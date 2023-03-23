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1 час назад

Врачи дали три совета по восстановлению сил после зимы

Lenta.ru

Врачи-геронтологи Владимир Хавинсон и Светлана Трофимова дали три совета по восстановлению сил после зимы, в частности призвали гулять и употреблять в пищу много клетчатки. Рекомендациями они поделились в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Врачи дали три совета по восстановлению сил после зимы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Длительная зима в России, безусловно, отражается на нашем здоровье. Прежде всего это отражается на иммунной и эндокринной системе. Некоторая депрессия возникает из-за того, что мало солнца, что не всегда можно погулять, походить. И с этой слабостью, которую чувствуют многие люди, необходимо что-то делать», — отметил Хавинсон.

Первым способом восстановиться после зимы специалисты назвали употребление адаптогенов. В их число геронтологи включили препараты с родиолой розовой, элеутерококком, лимонником китайским, левзеей или женьшенем.

«Адаптогены — это абсолютно безопасные вещества. Это не значит, что нужно их пить всю жизнь. Любые препараты применяются курсами. И как это сделать, как применять, подскажет врач», — объяснил доктор.

Вторым способом улучшить состояние здоровья после зимы Трофимова назвала прогулки.

«Когда мы гуляем, мы тренируем клапаны вен, это крайне полезно. Более того, физкультура способствует насыщению тканей кислородом», — добавил Хавинсон и подчеркнул, что ходьба в течение получаса-часа в день также помогает снизить уровень глюкозы и холестерина.

Кроме того, специалисты призвали придерживаться диеты, богатой клетчаткой. Хавинсон объяснил, что клетчатка важна для здоровья кишечника, что, в свою очередь, важно для иммунитета. В число продуктов, богатых пищевыми волокнами, Трофимова включила лук, чеснок, помидоры, редьку и яблоки.

ЗОЖ,Светлана Трофимова,Владимир Хавинсон,
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