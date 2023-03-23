Врачи дали три совета по восстановлению сил после зимы

«Длительная зима в России, безусловно, отражается на нашем здоровье. Прежде всего это отражается на иммунной и эндокринной системе. Некоторая депрессия возникает из-за того, что мало солнца, что не всегда можно погулять, походить. И с этой слабостью, которую чувствуют многие люди, необходимо что-то делать», — отметил Хавинсон.