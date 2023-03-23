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2 часа назад

4 занятия, которые повысят вашу выносливость с возрастом

Ferra.ru

Выносливость может быть разной. Бывает мышечная и кардиореспираторная. Первая даёт возможность больше нагружать мышцы и при этом не уставать, вторая - выполнять аэробные упражнения без одышки. Как же легко развить выносливость?

4 занятия, которые повысят вашу выносливость с возрастом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Мышечную выносливость вы можете повысить, если будете заниматься силовыми тренировками и поднимать небольшой вес, но со значительным количеством повторений. Что касается кардиореспираторной выносливости, то для неё нужно выполнять упражнения, связанные с сердечно-сосудистой системой.

В целом лучший способ повысить выносливость - это заставлять себя заниматься чем-либо всё дольше и дольше.

Если у вас есть всего пять минут свободного времени, то вы можете потратить их на следующие занятия, помогающие развивать выносливость.

Пробежка. Для увеличения выносливости бегать нужно так часто, как вы только можете. Главное - это постоянство. Начинайте с небольшой дистанции и медленного темпа.

Эллиптический тренажёр. WebMD отмечает, что этот тренажёр позволит вам почувствовать себя так, будто вы действительно бежите. При этом суставы не будут подвергаться сильной нагрузке. Благодаря данном тренажёру вы улучшите состояние всего тела, сожжёте калории, снизите вероятность получения травмы.

Велотренажёр. Чем больше вы будете его использовать, тем выше будет ваша выносливость.

Подъём по лестнице. Когда вы гуляете или идёте по делам, то выбирайте не лифт или эскалатор, а лестницу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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