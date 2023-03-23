Как часто нужно расслаблять глаза при работе за компьютером

Офтальмолог Жанна Дебольская рассказала, как часто стоит расслаблять глаза во время работы за компьютером, и как это лучше делать.
При долгом напряжении глаз возникает спазм аккомодации — перенапряжение цилиарной мышцы. При постоянной нагрузке может ухудшиться острота зрения вдаль, пишет NEWS.ru. Кроме того, стоит еще учитывать влияние на глаза излучения от компьютера. Какими бы ни были современными мониторы, они все равно оказывают негативное воздействие, считает офтальмолог.
Чтобы избежать этого и снять излишнее напряжение, Дебольская рекомендует каждые полчаса делать перерыв и смотреть вдаль по пять-семь минут. Кроме того, следует использовать препараты типа «искусственная слеза», чтобы увлажнять роговицу в течение дня.