Как часто нужно расслаблять глаза при работе за компьютером

Офтальмолог Жанна Дебольская рассказала, как часто стоит расслаблять глаза во время работы за компьютером, и как это лучше делать.

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При долгом напряжении глаз возникает спазм аккомодации — перенапряжение цилиарной мышцы. При постоянной нагрузке может ухудшиться острота зрения вдаль, пишет NEWS.ru. Кроме того, стоит еще учитывать влияние на глаза излучения от компьютера. Какими бы ни были современными мониторы, они все равно оказывают негативное воздействие, считает офтальмолог.